Заступник голови Ради безпеки РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв (2008-2012) написав статтю про Україну, де заявив, що вважає безглуздими контакти з українським керівництвом.

Про це йдеться в статті Медведєва в журналі Комерсант.

При цьому російський чиновник використовував недипломатичні лексику, ображаючи українців і керівництво країни. Грамотність викладу своїх думок у Медведєва почала кульгати з самого початку. Стаття має назву українського прислів'я з двома помилками.

За його словами, Зеленський "змушений нескінченно маневрувати між різними силами: радикальними націоналістами, мусульманською частиною населення, помірними аполітичними українцями, росіянами та представниками інших етносів". Медведєв вважає, що через це президенту України ніби-то важко.

Говорячи про відносини Москви і Києва, Медведєв вказує на шкідливість контактів з нинішніми керівниками України.

"Вони постійно змінюють позицію на догоду своїм заокеанським господарям і політичній кон'юнктурі. Так, в політиці можливі компроміси, іноді деякі відступи від сформованої лінії, але не в такій мірі, коли узгоджений підхід змінюється на діаметрально протилежний. А нам і нашим партнерам безперервно брешуть і йдуть від прийнятих рішень. А значить, і переговори з ними абсолютно безглузді", – заявив він.

Але деякі аргументи в статті викликають питання на тему подвійних стандартів. Одна з причин, по якій Медведєв не бажає переговорів з Києвом – це нібито "зовнішнє управління" Україною. Водночас Росія постійно закликає українську владу вести переговори з "ЛДНР", які дійсно зовні залежать від Москви.

Що відомо про Медведєва