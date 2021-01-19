Меланія Трамп порушила традицію та відмовила дружині Байдена

Перша леді США Меланія Трамп відмовилася запрошувати на тур гостинності до Білого дому дружину новообраного президента США Джозефа Байдена Джилл перед тим, як залишить резиденцію вранці 20 січня. Дружина Дональда Трампа порушила багаторічну традицію, пише CNN.

Згідно з 70-річною традицією, дружина президента перед інавгурацією приймає в сімейній частині Білого дому дружину обраного Лідера США, показуючи їй приміщення.

Замість Меланії нову першу леді США зустріне головний церемоніймейстер Білого дому Тімоті Харлет.

Звичай виник у 1950-х роках, коли супутниця президента Гаррі Трумана Бесс Труман запросила до Білого дому дружину обраного президента Дуайта Ейзенхауера.

За матеріалами Главред.