Меркель блокувала постачання Україні зброї через НАТО - Bild

Ексканцлерка ФРН Ангела Меркель блокувала постачання Україні озброєння в межах НАТО. Про це 13 грудня повідомило Bild.

За даними видання, із травня 2021 року уряд Німеччини використовує механізм у межах Альянсу, щоб завадити іншим членам НАТО продавати зброю Україні для захисту від агресії РФ.

Зокрема, через німецьке вето було заблоковано постачання 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидронних гвинтівок EDM4S-UA з Литви.

Зазначають, що Україна вже сплатила за озброєння на початку 2021 року через Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA) та очікувала на доправлення. Але у травні представники Німеччини та Нідерландів у раді NSPA заблокували продаж американських гвинтівок.

Співрозмовник Bild розповів, що Нідерланди підтримали ФРН "за вказівкою з Берліна", оскільки уряд Меркель не хотів створювати враження, що він єдиний серед країн - членів Альянсу, хто виступає проти продажу.

Водночас продаж нелетальних гвинтівок проти безпілотників відклали щонайменше на шість місяців через бюрократичні перешкоди, підкреслило видання.

За інформацією Bild, припинити блокаду закупівлі зброї Меркель улітку під час зустрічей просив президент України Володимир Зеленський, але вона, за словами одного з учасників перемовин, відповіла відмовою.

Повідомляють, що за кілька днів до закінчення строку повноважень на тлі масового нарощування військ РФ поблизу кордону України Меркель частково відмовилася від вето.

У грудні 2021 року Україні нададуть 10 із 20 екземплярів EDM4S-UA, але блокада гвинтівок із США триває, зазначає Bild.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник у коментарі виданню закликав новий уряд Олафа Шольца погодитися на продаж оборонної зброї для України. За словами Мельника, "і далі відмовлятися від оборонної зброї із псевдопацифістських причин в умовах цієї гострої загрози було б фатальною історичною помилкою для Німеччини та зрадою українського народу".

Міністр оборони Олексій Резніков розповів у коментарі Financial Times, що Німеччина блокувала постачання зброї Україні через НАТО, незважаючи на попередження США про ймовірне нове вторгнення Росії.

Резніков сказав, що Україна прагнутиме купувати зброю за двосторонніми угодами із союзниками - США, Великобританією, Литвою та Францією.

Financial Times писало, що союзники України побоюються постачання зброї, яку можна вважати провокацією або приводом для ескалації президентом Росії Володимиром Путіним.

Про те, що німецький представник у наглядовій раді NSPA заблокував передання Україні вже оплачених нею через цю структуру НАТО протидронових гвинтівок, писало 11 грудня з посиланням на власні джерела ZN.UA.

Мельник говорив про неформальні сигнали від Німеччини, що "таке озброєння потенційно може спровокувати подальшу військову ескалацію на лінії розмежування, призвести до масштабніших сутичок". Посол прогнозує, що щодо цього курс нового уряду не зміниться. За матеріалами "Гордон".