Меркель хоче обговорити з Путіним Україну та Афганістан

У п'ятницю, 20 серпня, відбудеться зустріч Канцлера Німеччини Ангели Меркель з російським президентом Володимиром Путіним у Москві. Лідери обговорять ситуацію в Україні та Афганістані. Таку заяву зробила прессекретар Кабміну Німеччини Штеффена Зайберта на брифінгу у Берліні.

Також лідери двох держав можуть обговорити ситуацію у Білорусі.

"Обговорюватимуться точно великі міжнародні теми: про конфлікт на сході України, для вирішення якого Росія може зробити більше, ніж робить, про Білорусь", - сказав Зайберт, додавши, що Афганістан теж буде на порядку денному.