Меркель і Байден обговорили ситуацію на сході України

Канцлер ФРН Ангела Меркель обговорила з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом українську тематику, Афганістан та вакцинацію проти COVID-19.

Про це повідомив офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт, передає кореспондент Укрінформу.

За словами Зайберта, два лідера під час телефонної розмови 14 квітня обговорили ситуацію на сході України. "Канцлер і президент були єдині в думці, що треба вимагати від Росія зменшення кількості військ біля кордонів".

Канцлер та президент також обмінялися думками щодо ситуації в Афганістані та подальших дій щодо присутності військ НАТО. Вони підкреслили важливість тісної координації та співпраці щодо продовження політичної підтримки країни.

Крім того, канцлер та президент обмінялися думками щодо боротьби з пандемією COVID-19. Вони наголосили на важливості глобального та рівного доступу до вакцин для всіх, над чим обидві країни хочуть працювати. За матеріалами Укрінформ.