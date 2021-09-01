Меркель може залишитися канцлером до Різдва, - лідер німецьких "лівих"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель може залишитися на своїй посаді аж до Різдва (25 грудня). Таку думку висловив лідер "лівої" парламентської групи Дітмар Барч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tagesspiegel.

На думку Барча, попри на федеральні вибори у вересні, Меркель може затриматися на посаді канцлера.

"Моя оцінка така: Ангела Меркель як і раніше залишатиметься канцлером до Різдва", - зазначив він.

Він також пояснив свою оцінку тим, що переговори про нову керівничу коаліцію затягнуться після виборів у Бундестаг.

"Мій прогноз такий, що це займе дуже багато часу, тому що, ймовірно, жодна партія не наблизиться до 30%, і це призведе до різних варіантів коаліції", - уточнив політик.

Зазначимо, термін повноважень Меркель офіційно закінчиться на установчому засіданні новообраного Бундестагу відразу після виборів. Але вона, ймовірно, залишиться виконувати обов'язки канцлера до формування нового уряду.

При цьому у неї є можливість обігнати Гельмута Коля за тривалістю перебування на посаді. Ніхто не перебував при владі довше, ніж "канцлер єдності", оскільки Коль правив рівно 5 869 днів з 1 жовтня 1982 року по 26 жовтня 1998 року. Меркель може повторити цей термін, якщо затримається на посаді як мінімум до 17 грудня. За матеріалами РБК-Україна