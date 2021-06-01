Меркель направляє делегацію в США для обговорення "Північного потоку 2"

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель цього тижня направить до Вашингтона групу високопосадовців для обговорення проекту газогону "Північний потік 2".

Про це пише Bloomberg з посиланням на німецький медіаконцерн Funke Media Group.

Згідно з повідомленням, німецька делегація на чолі з радником Меркель з питань зовнішньої політики Яном Гекером і її головним економічним радником Ларсом-Гендріком Реллером зустрінеться в США з радником президента Джо Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном і торговим представником Кетрін Тай.

Видання зазначає, що візит німецької делегації, який відбудеться всього за кілька днів до першої поїздки Байдена до Європи, покликаний усунути напруженість в економічних відносинах між США і Німеччиною.

Однією з невирішених проблем є активні мита на імпорт сталі та алюмінію з Європи, запроваджені попереднім президентом Дональдом Трампом.

Раніше теперішній президент США Джо Байден пояснив відмову від санкцій проти "Північного потоку-2". Він заявив, що запровадження санкцій на етапі, коли трубопровід практично добудований, став би "контрпродуктивним з точки зору європейських відносин".

Разом із тим США ввели санкції проти компаній та суден РФ за будівництво трубопроводу. В адміністрації Байдена нагадали, що виступають проти "Північного потоку-2".

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками другого року каденції зазначив, що побоюється, що Байден і президент РФ Володимир Путін домовляться про зняття санкцій з "Північного потоку". За матеріалами LB.ua