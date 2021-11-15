Меркель обговорила з Лукашенком ситуацію на кордоні ЄС із Білоруссю

В.о. канцлера ФРН Ангела Меркель телефоном обговорила з Олександром Лукашенком ситуацію на кордоні Білорусі та Євросоюзу.

Про це повідомив речник федерального уряду Штеффен Зайберт, передає кореспондент Укрінформу.

За словами речника, ініціатором розмови була Меркель.

"Канцлер і пан Лукашенко обговорили складну ситуацію на кордоні Білорусі та Європейського Союзу, особливо про необхідність гуманітарної допомоги для біженців і мігрантів, які там перебувають", - сказав Зайберт.

Він зазначив, що сторони домовилися продовжити обмін думками з цих питань.

Раніше у відомстві канцлера заявляли, що Меркель давно намагалася налагодити контакт з Лукашенком, але він відмовлявся від спілкування.

Міграційна криза на кордоні Білорусі з країнами ЄС триває з кінця червня. Литва, Польща та Латвія звинувачують Білорусь у навмисне створеному міграційному тиску на їхні країни та ЄС загалом, називаючи ці дії "гібридною атакою".

ЄС застосує п'ятий пакет санкцій проти Білорусі через ситуацію на кордонах.