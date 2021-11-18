Меркель шкодує, що саміт у Нормандському форматі не відбувся

Заплановані зустрічі на рівні міністрів закордонних справ і лідерів країн «нормандської четвірки» не відбулися через різні підходи сторін, і в.о. канцлера ФРН Ангела Меркель шкодує через таку ситуацію.

Про це вона заявила, коментуючи оприлюднення російським МЗС листування між МЗС РФ, Німеччини та Франції стосовно зустрічі у нормандському форматі.

«Факт, що зустріч на рівні міністрів не відбулася через те, що Німеччина та Франція з одного боку та Росія з іншого бачать це абсолютно по-різному. І я завжди дуже шкодувала з цього», - сказала Меркель.

Також, за словами Меркель, вона просила російського президента Володимира Путіна про те, аби саміт у нормандському форматі відбувся ще за її каденції. Але й цього не сталося. «Я дуже шкодую з цього приводу», - підкреслила Меркель.

Тим, що зміст листів став відомий широкій громадськості, Меркель, за її словами, не здивована, адже вона «нерідко читає свої листи в газетах».

Як повідомлялось, напередодні МЗС Росії оприлюднило листування між головами МЗС трьох країн, починаючи з «пропозицій» Сергія Лаврова щодо зустрічі на рівні міністрів і закінчуючи його ж відповіддю на зустрічну пропозицію Парижа та Берліна. При цьому Росія у своїх пропозиціях продовжує наполягати на тому, що конфлікт на сході є «внутрішньоукраїнським», і тому Київ має вести прямі перемовини з ватажками так званих ЛДНР, а також зневажливо висловлюється щодо України та її керівництва. За матеріалами Укрінформ.