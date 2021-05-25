Меркель закликає негайно звільнити Протасевича

Білоруська влада має негайно відпустити опозиційного журналіста та активіста Романа Протасевича.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель перед початком саміту ЄС в Брюсселі, передає кореспондент Укрінформу.

«Роман Протасевич має бути негайно звільнений», - заявила Меркель. Вона додала, що те саме стосується його дівчини, Софії Сапеги, яка також була заарештована.

«Усі інші пояснення цієї посадки літака Ryanair абсолютно неправдоподібні», - підкреслив політик.

За словами канцлера, ЄС буде вимагати звільнення Протасевича та обговорювати в своєму колі можливі подальші заходи, які можуть бути вжиті у відповідь на «безпрецедентні дії білоруської влади».