Меркель закликає негайно звільнити Протасевича
Білоруська влада має негайно відпустити опозиційного журналіста та активіста Романа Протасевича.
Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель перед початком саміту ЄС в Брюсселі, передає кореспондент Укрінформу.
«Роман Протасевич має бути негайно звільнений», - заявила Меркель. Вона додала, що те саме стосується його дівчини, Софії Сапеги, яка також була заарештована.
«Усі інші пояснення цієї посадки літака Ryanair абсолютно неправдоподібні», - підкреслив політик.
За словами канцлера, ЄС буде вимагати звільнення Протасевича та обговорювати в своєму колі можливі подальші заходи, які можуть бути вжиті у відповідь на «безпрецедентні дії білоруської влади».