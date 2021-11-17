Меркель заявила про солідарність з Польщею в міграційній кризі на кордоні з Білоруссю

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким заявила про повну солідарність з Польщею щодо міграційної кризи. Про це у Twitter написав спікер уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає УНН.

"Канцлер Меркель зателефонувала прем'єр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому. Темою була тісна німецько-польська координація щодо тривожної ситуації на кордоні між Білоруссю та ЄС. Канцлер підкреслила повну солідарність Німеччини з Польщею", - написав Штеффен Зайберт.

До слова, раніше Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вони не визнають жодних домовленостей між президентом Білорусі Олександром Лукашенком та в.о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель щодо міграційної кризи.

8 листопада у прикордонному районі Білорусі до КПП "Брузги-Кузнеца" підійшла велика колона мігрантів. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська вздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами.

9 листопада Польща закрила у Кузниці прикордонний перехід з Білоруссю через стрімкий наплив мігрантів.

У ніч на 10 листопада дві великі групи мігрантів спромоглися прорватися через білорусько-польський кордон і опинитися на території Польщі. Усіх нелегалів затримали.