MH17: Родичі загиблих занепокоєні перенесенням слухань в ЄСПЛ

Родичі загиблих рейсу MH17 занепокоєні перенесенням слухань у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) через відкликання зі справи судді ad hoc, призначеного від імені РФ.

Про це в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу в Гаазі сказав нідерландець, який втратив у трагедії старшого сина, невістку і шестирічного онука, Антон Котте.

“Це був новий трюк, щоб відкласти слухання у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). Спочатку був COVID-19, а тепер РФ відкликала свого суддю. Я дуже сподіваюся, що родичі загиблих почують вирок суду Гааги до 26 січня”, - наголосив він.

Адвокат родичів загиблих рейсу МН17 Петер Лангстраат в ексклюзивному коментарі Укрінформу зазначив, що це ще одне розчарування для родичів загиблих, які вже готувалися до слухань 24 листопада.

"Спершу Росія попросила перенести слухання через COVID-19 та обмеження на поїздки. Однак ці обмеження на поїздки не поширюються на державних службовців, тому суд відмовив. Згодом, після цієї відмови було відкликання зі справи судді ad hoc, призначеного від імені Російської Федерації. Він сам так вирішив чи його змусили ми не знаємо, але через послідовність подій це виглядає як силова гра РФ”, - розповів адвокат.

8 листопада 2021 року суддя ad hoc, призначений відповідно до пункту 1 (а) правила 29 Регламенту Суду щодо Російської Федерації, поінформував суд про те, що він відмовився від засідання у справі, що набирає чинності негайно.

Голова Великої палати розпочав пошук іншого відповідного судді ad hoc для участі в слуханні, призначеному на 24 листопада 2021 року.

12 листопада 2021 року стало зрозуміло, що пошук безуспішний, тож перенесення слухань стало неминучим.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) переніс слухання у справі України та Нідерландів проти Росії з 24 листопада 2021 року на 26 січня 2022 року.

Призначення іншої дати пов’язане з нещодавнім відводом спеціального судді, призначеного у цій справі.

У позові Нідерландів ідеться про порушення Росією трьох статей Європейської конвенції з прав людини.

10 липня 2020 року Нідерланди ухвалили рішення подати позов до Європейського суду з прав людини проти Росії у зв'язку з катастрофою літака рейсу MH17.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на тимчасово окупованій території Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули. За матеріалами Укрінформ.