Microsoft виплатить співробітникам по 1500 доларів за роботу під час пандемії

Компанія Microsoft прийняла рішення виплатити своїм співробітникам бонус у розмірі 1500 доларів за роботу під час пандемії коронавірусу. Це буде зроблено "на знак визнання роботи співробітників в цей унікальний і складний фінансовий рік", повідомляє The Verge.

Бонус виплатять співробітникам з США та інших країн. Він призначається для всіх співробітників, які працювали в компанії за станом на 31 березня 2021 року, включаючи тих, хто працює неповний день. Разом з тим, така виплата не передбачена вищому керівництву компанії.

Відзначається, що в штаті Microsoft 175508 співробітників по всьому світу. Разом з тим, співробітники LinkedIn, GitHub і ZeniMax бонуси не отримають. Всього ж Microsoft витратить на бонуси 200 мільйонів доларів, що менше її доходу за два дні.

Нагадаємо, в березні цього року почали діяти розроблені Антимонопольним комітетом України правила надання державної допомоги на подолання наслідків COVID-19. А вже в квітні комітет спростив процедуру надання такої допомоги, тимчасово звільнивши органи влади від обов'язку повідомляти про нову державну допомогу.