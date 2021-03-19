МИД Дании изменил название Беларуси в рамках поддержки борьбы белорусского народа за демократию
Об этом сообщает датское ведомство в Twitter.
В сообщении говорится, что в дальнейшем МИД будет использовать название Belarus (Беларусь) вместо Hviderusland (Белая Россия).
"Пора нам использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и населением", - заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.
В январе экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская предложила министру иностранных дел Литвы Габриэлиусу Ландсбергису переименовать название Беларуси на литовском языке с Baltarusija на Belarusia.
"Нынешнее официальное название Baltarusija, к сожалению, воспринимается как калька с русского слова "Белоруссия", что приводит к ошибочной ассоциации с Россией", - пояснила она.