Міністри ЄС скликають телеконференцію через ескалацію між Ізраїлем і Палестиною

Міністри закордонних справ країн ЄС у вівторок, 18 травня, обговорять шляхи реагування на ескалацію конфлікту між Ізраїлем і Палестиною під час надзвичайної зустрічі в режимі відеоконференції, яка відбудеться з ініціативи високого представника ЄС Жозепа Борреля.

Про це заявив речник ЄС Пітер Стано на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Високий представник ЄС скликав цю зустріч на тлі дуже тривожної ситуації та ескалації насильства навколо Сектору Гази для того, щоб обговорити, як ЄС може найбільш ефективно діяти для зменшення напруги, щоб зупинити ескалацію та насильство", - сказав речник.

Він зауважив, що Євросоюз і його країни-члени були залучені до таких зусиль від початку конфлікту, що спалахнув минулого тижня. Зокрема, високий представник ЄС підтримував регулярні контакти з колегами в країнах-членах ЄС та державами регіону з метою зупинити насильство, забезпечити захист мирного населення та спробувати поновити переговори між сторонами не лише для врегулювання кризи, а й для усунення ключових причин, що призвели до неї.

Стано також зауважив, що ЄС надає великого значення незалежній та неупередженій роботі представників медіа, особливо у зоні конфлікту.

"У цьому контексті я можу лише сказати, що руйнування офісів медіа в Секторі Гази викликає надзвичайне занепокоєння. Безпека журналістів та їхніх колег, представників медіа, має дотримуватися", - сказав речник.

Раніше високий представник ЄС у Твітері повідомив про скликання надзвичайної зустрічі міністрів закордонних справ у зв'язку з ескалацією конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

In view of the ongoing escalation between Israel and Palestine and the unacceptable number of civilian casualties, I am convening an extraordinary VTC of the EU Foreign Ministers on Tuesday. We will coordinate and discuss how the EU can best contribute to end the current violence - Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 16, 2021

Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Після цього бойовики організації ХАМАС, що контролює Сектор Гази, здійснили масований ракетний обстріл по Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово- повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Гази.

Армія оборони Ізраїлю повідомила cьогодні про проведення третьої фази ліквідації масштабного підземного проєкту ХАМАСу ("проєкт метро"), в межах якої в ніч проти понеділка ВПС ЦАХАЛу атакували підземні інфраструктури ХАМАСу на півночі Сектору Гази.

Ізраїльська сторона заявляє, що 10-16 травня ХАМАС, "Ісламський джихад" та інші угруповання випустили більш ніж 3000 ракет по її території, в результаті чого загинули десять мирних людей, в тому числі двоє дітей.

За повідомленнями з Сектору Гази, тут від початку конфлікту протягом тижня загинуло щонайменше 192 людини.