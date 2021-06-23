Міноборони РФ вимагає розслідувати "небезпечні" дії есмінця Британії біля Криму - ЗМІ

Міністерство оборони Росії заявило, що розцінює дії есмінця ВМС Великої Британії "Дефендер" у Чорному морі як небезпечні та закликає британську сторону провести розслідування дій екіпажу військового корабля.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на російське відомство.

"Небезпечні дії есмінця ВМС Великої Британії розцінено Міноборони Росії як грубе порушення Конвенції ООН із морського права 1982 року. Російське військове відомство закликало британську сторону провести ретельне розслідування дій екіпажу есмінця "Дефендер" для недопущення подібних інцидентів у майбутньому", - заявили в російському військовому відомстві.

Британський посол у Москві буде викликаний до МЗС Росії через інцидент із есмінцем "Дефендер", заявила офіційний представник МЗС Марія Захарова, пишуть "Известия".

У Міноборони РФ також повідомили, що британському військовому аташе в Москві, який сьогодні був викликаний до російського військового відомства, було оголошено про, нібито, порушення "Дефендер" держкордону Росії.

Раніше в середу Міноборони РФ заявило, що російські військові та прикордонники відкрили "попереджувальний" вогонь і провели "попереджувальні" бомбометання по курсу британського есмінця "Дефендер". Це сталося тоді, коли він проходив у Чорному морі біля берегів окупованого Росією Криму в районі мису Фіолент. У російському відомстві заявили, що британський корабель, нібито, "зайшов у територіальні води РФ", але не реагував на попередження.

У Міністерстві оборони Великої Британії спростували інформацію про відкриття попереджувального вогню по британському есмінцю "Дефендер" із боку російських військових біля берегів окупованого Росією українського Криму в середу, 23 червня.

У зв'язку з цим інцидентом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підкреслив необхідність якісно нової взаємодії НАТО з Україною в Чорному морі.