Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 закликала Іран виконати зобов'язання щодо виплати репарацій у повному обсязі

Члени Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, до якої входять міністри закордонних справ Канади, Швеції, України та Сполученого Королівства, заявили про глибоке розчарування тим, що Ісламська Республіка Іран не схвалила пропозиції щодо зустрічі для проведення переговорів про виплату репарацій за збиття іранськими військовими літака рейсу PS752.

Про це йдеться у спільній заяві Міжнародної групи, оприлюдненій у середу на сайті МЗС України.

"Ми нагадуємо Ісламській Республіці Іран, що вона має виконати міжнародно- правове зобов'язання щодо здійснення репарацій групі держав у повному обсязі та повторно закликаємо до сумлінних переговорів та їх проведення до кінця цього року", - йдеться у документі.

У ньому наголошується, що члени групи продовжуватимуть "бути солідарними з сім'ями та близькими загиблих під час катастрофи PS752 у їх глибокій втраті та стражданнях".

"Вони можуть бути впевнені, що Координаційна група залишається єдиною у своїй меті притягнути Ісламську Республіку Іран до відповідальності за цю трагедію. Якщо Іран продовжить уникати переговорів із групою, у Координаційної групи не залишиться іншого вибору, окрім як серйозно розглянути інші дії та заходи щодо рішення цього питання у рамках міжнародного права", - наголошується в документі.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 маршрутом Тегеран - Київ, був збитий поблизу міжнародного аеропорту ім.Імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (серед них дев'ять членів екіпажу), 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН та Великої Британії.

Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing був збитий помилково іранськими військовими. Пізніше Командувач аерокосмічними силами "Корпуса вартових Ісламської революції" (КСІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

Наприкінці липня 2020 року у Києві відбулися переговори з іранською стороною щодо виплати компенсацій за збитий літак МАУ. 20 жовтня Україна та Іран завершили другий раунд переговорів щодо збитого літака МАУ поблизу Тегерана.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 5 січня 2021 року повідомив, що країна одержала від Ірану проект технічного звіту щодо обставин катастрофи літака Boeing 737 МАУ 8 січня 2020 року.

У лютому 2021 року ЗМІ опублікували аудіозапис, на якому людина, яку джерела впізнають як міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Заріфа, обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом. Колишній на той час заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив, що органи досудового розслідування та прокуратури України досліджують аудіозапис.

Наприкінці жовтня 2021 року в Офісі генпрокурора України заявили, що іранська сторона так і не надала повних відповідей на українські запити щодо міжнародної правової допомоги у справі авіакатастрофи літака рейсу PS752, а останній взагалі залишила без реагування. За матеріалами Інтерфакс-Україна.