Міжнародні федерації журналістів EFJ-IFJ критикують Київ за відключення телеканалів

Рішення Зеленського про закриття трьох телеканалів є "кричущим нападом на свободу преси", йдеться в заяві європейської та міжнародної асоціації журналістів, повідомляє Deutsche Welle.

Європейська і міжнародна асоціації журналістів (EFJ-IFJ) назвали рішення президента України Володимира Зеленського про відключення від мовлення трьох телеканалів "позасудовим і політично мотивованим забороною" і "кричущим нападом на свободу преси". Відповідна заява з'явилася в середу, 3 лютого, на сайті організації.

"Цей довільний і політично вмотивований заборона неприйнятний в умовах демократії. Заборона ставить під загрозу роботу сотень працівників ЗМІ, які не мають нічого спільного з політичною приналежністю їх власників", - зазначив генеральний секретар IFJ Ентоні Белленджер.

"Здається очевидним, що президентська заборона абсолютно не відповідає міжнародно-правовим стандартам свободи слова та мовлення", - підкреслив генсек Європейської федерації журналістів (EFJ) Рікардо Гутієррез.