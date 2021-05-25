«Ммінування» літака з Протасевичем: ХАМАС заперечило свою причетність

Палестинське угруповання ХАМАС заперечило свою причетність до нібито "мінування" літака компанії Ryanair, який влада Білорусі змусила сісти в Мінську.

Як передає Укрінформ, таким чином палестинська організація ХАМАС зреагувала на заяву влади Білорусі про те, ніби повідомлення про мінування авіалайнера надійшла від її представників.

"Ми не вдаємось до таких методів. Це могло бути зроблено якимись підозрілими сторонами, які прагнуть демонізувати ХАМАС та перешкодити світовій симпатії до нашого палестинського народу та його законному опору", - цитує Reuters речника ХАМАС Фаузі Бархума.

Він наголосив, що його організація не має жодного відношення до заяви про нібито мінування пасажирського лайнера.

Раніше у понеділок, у міністерстві транспорту та комунікацій Білорусі заявили, що повідомлення про нібито мінування літака Ryanair, на борту якого перебував опозиційний журналіст Роман Протасевич, надійшло від бойовиків ХАМАС.

23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений в аеропорту Мінська, його супроводжував винищувач. Це сталося після того, як білоруські диспетчери повідомили екіпажу, нібито на борту знаходиться бомба.

Як виявилося невдовзі, повідомлення про нібито мінування було спецоперацією білоруського КДБ з метою затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту літака. Після приземлення він та його подруга були затримані.

В ЄС та США засудили дії влади Білорусі та зажадали звільнення Протасевича. За матеріалами Укрінформ.