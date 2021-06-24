Moderna перейменувала свою вакцину проти коронавірусу

Компанія Moderna змінила назву своєї вакцини проти коронавірусу. Тепер препарат матиме назву Spikevax. Про це повідомляють на сайті Європейського агентства лікарських засобів (EMA).

Раніше назва препарату збігалася з назвою компанії. Про причини перейменування не повідомляють.

За даними досліджень, вакцина продемонструвала ефективність 94,1%, наголошено на сайті EMA. Випробування також засвідчили ефективність 90,9% у учасників у групі ризику важкого перебігу COVID-19 - із хронічними захворюваннями легенів, серцевими захворюваннями, ожирінням, захворюваннями печінки, діабетом або ВІЛ-інфекцією.

Як довго триває захист від вакцини, невідомо. За людьми, вакцинованими під час клінічних випробувань, продовжать спостереження протягом двох років, щоб зібрати додаткову інформацію про тривалість захисту.

Раніше свою вакцину перейменувала також компанія AstraZeneca - її почали називати Vaxzevria.

** мРНК-вакцина виробництва Moderna стала п'ятим препаратом для імунізації проти коронавірусу, який схвалила для екстреного використання Всесвітня організація охорони здоров'я. Її застосування рекомендовано для всіх груп віком від 18 років.

Наприкінці грудня 2020 року компанія Moderna опублікувала результати випробувань вакцини проти COVID-19, вони засвідчили ефективність 94,1%. Вакцина mRNA-1273 менш вимоглива до умов транспортування, для препарату достатньо температури приблизно -20 °С. У квітні компанія знизила ефективність своєї вакцини до 90%.

Американські вчені також підтвердили, що препарат Moderna ефективний проти "індійського" штаму коронавірусу. За матеріалами Гордон.