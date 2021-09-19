Вакцина от коронавирусной инфекции, производства американской компании Moderna, способна эффективно защищать людей от госпитализации с COVID-19. Такое заявление сделали в Центре по профилактике заболеваний США.

Об этом сообщает издание The Hill.

В настоящее время, согласно исследованиям, эффективность препарата Modrerna в "борьбе" с госпитализацией составляет 93%, при этом эффективность вакцин Pfizer/BioNTech составляет 88%, а Johnson&Johnson - 71%. В масштабных исследованиях принимали участие 3600 человек, которые были госпитализированы в 21 больницу на территории 18 штатов по всей стране в период с 11 марта по 15 августа 2021 года.

Хотя эти реальные данные свидетельствуют о некотором разбросе уровней защиты в зависимости от вакцины, все одобренные или разрешенные FDA вакцины от COVID-19 обеспечивают существенную защиту от госпитализации с COVID-19.

Отмечается, что Большинство участников (63%) были вакцинированы. 13% получили инъекцию препаратом Moderna, 20% - препаратом Pfizer и 3,1% - вакциной Johnson&Johnson. Эффективность вакцины среди получателей Moderna достигла 93% в период от 14 до 120 дней после второй дозы и немного снизилась до 92% примерно через четыре месяца.