Молдова запровадила до літа надзвичайний стан

Парламент Молдови на засіданні 31 березня прийняв рішення про введення до кінця травня режиму надзвичайного стану на всій території країни.

Документ передбачає, що в період з 1 квітня по 30 травня комісія з надзвичайних ситуацій зможе вводити спеціальний режим перетину кордону, обмежувати пересування людей всередині країни й діяльність економічних агентів, залучати громадян до роботи, а також вживати інших заходів з метою стримування поширення коронавірусу.

Голова уряду представив дані, згідно з якими за останні 14 днів в середньому по країні реєструється 635 тих, що заразилися на 100 тис. осіб, на 100 пацієнтів з коронавірусом реєструють 2,1 випадку з летальним результатом. У лікарнях країни зараз перебувають понад 4 тис. пацієнтів з коронавірусом. Серед них 8,6% - це люди у важкому стані, у 10,8% стан середнього ступеня тяжкості. З початку пандемії в країні зареєстровано понад 228 тис. випадків зараження (6,4% населення), 4,9 тис. пацієнтів померли.

Рекорд смертності від коронавірусу в Молдові був зафіксований 27 березня - померли 43 людини. За матеріалами ZN.ua