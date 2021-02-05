Мораторій на будівництво "Північного потоку-2" потрібний для переговорів РФ, США та ЄС - Реттген

Голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Норберт Реттген вважає, що введення мораторію на будівництво газопроводу "Північний потік-2" необхідно як паузу для проведення переговорів між Росією, Європейським союзом (ЄС) і США. В інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk в п'ятницю політик підкреслив, що даний захід не слід розглядати як інструмент санкцій, передає УНН.

"Ймовірно, рішення могло б виглядати наступним чином: ЄС, Росія і США могли б ввести мораторій на будівництво ("Північного потоку-2"), але на цей раз не в якості санкції, а в якості паузи для вступу в переговори", - зазначив Реттген. "Таким чином, буде усунена серйозна заклопотаність Заходу, а саме те, що цей газопровід буде використовуватися як геополітична зброя проти держав Східної Європи", - продовжив він.

На думку політика, введення мораторію дозволить досягти довгострокового співробітництва між ЄС, Росією та США.

У вівторок газета Handelsblatt повідомила, що американська влада вперше сигналізувала про готовність почати діалог про зняття санкцій з "Північного потоку-2", але вимагає виконання ряду попередніх умов. Зокрема, вони хочуть, щоб питання реалізації газопроводу було пов'язане з механізмом, який дозволить не допустити експлуатацію Nord Stream 2 в разі скорочення транзитних поставок через Україну.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. метрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Роботи були припинені в грудні 2019 року, після того, як швейцарська Allseas відмовилася від прокладання труб через можливі санкції з боку США. Але в грудні 2020 року Nord Stream 2 AG відновила прокладку труби, побудувавши 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини.

До теперішнього часу з 2 460 км газопроводу прокладено понад 2 300 км, що становить 94% від загальної протяжності труби. Залишилося прокласти 120 км в водах Данії і більше 28 км - у водах Німеччини. За матеріалами УНН.