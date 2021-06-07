МЗС Франції підкреслило відповідальність Росії за пошук мирного вирішення конфлікту в Україні

Росія повинна зробити кроки в рамках нормандського формату і Мінських угод, щоб знайти мирне вирішення конфлікту в Україні. Москва повинна уникати будь- яких кроків, які можуть посилити напруженість на Донбасі.

Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан за підсумками телефонної розмови зі своїми німецьким і російським колегами Хайко Маасом і Сергієм Лавровим.

"Міністр підкреслив важливість продовження зусиль в рамках нормандського формату, щоб прийти до мирного вирішення конфлікту в Україні і забезпечити повне виконання Мінських угод. Він підкреслив відповідальність Росії для досягнення цієї мети, а також важливість уникати будь - яких кроків, які можуть посилити напруженість, що виникла після пересування російських військ у квітні",- передає слова глави МЗС Франції пресслужба відомства.

Ле Дріан нагадав про серйозну заклопотаність Франції у зв'язку з погіршенням безпеки на лінії розмежування на Донбасі. Він заявив про необхідність відновлення переговорів щодо дотримання припинення вогню. "Міністр закликав свого російського колегу повністю підтримати цю мету. Він нагадав про прихильність Парижа до суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - підкреслюється в заяві.

Нагадаємо, напередодні глава української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що зустрічі групи необхідно замість Білорусі перенести в нейтральну країну. На його думку, це може бути Швейцарія або Фінляндія.

Зазначимо, раніше Кравчук заявив, що зустріч глав США і Росії вплине на переговорний процес щодо Донбасу в нормандському форматі і ТКГ. Лідери цих країн обговорюватимуть українське питання.

Як писало РБК-Україна, глава української делегації в Тристоронній контактній групі також вважає, що перенесення переговорів з Білорусі дозволив би змінити формат ТКГ. На його думку, переговорний процес в ТКГ міг би вийти на рівень посадових осіб. За матеріалами РБК-Україна.