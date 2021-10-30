МЗС Польщі заявило про дискримінацію поляків в Україні. МЗС України спростувало

Заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк заявив про дискримінацію та погіршення становища поляків в Україні. Про це він говорив під час засідання парламентського комітету зі зв'язків із поляками за кордоном, повідомило 28 жовтня Polskie Radio, інформує "Гордон".

"Не буде перебільшенням сказати, що поляки в Україні зазнають дискримінації з погляду свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова", - сказав він.

Шинковський вель Сенк визнав, що в деяких регіонах України вивчення польської мови є популярнішим, ніж англійської. Проте він вважає, що становище поляків в Україні погіршується через об'єктивні та суб'єктивні причини.

Серед суб'єктивних чинників він виділив несприятливий, на його думку, для поляків закон про мову, "уславлення людей, пов'язаних із геноцидом поляків у 1943-1944 роках", призупинення ексгумації польських жертв і відсутність в Україні регламентованих відносин між державою та римо-католицькою церквою.

Серед об'єктивних причин він назвав соціально-економічну ситуацію в Україні, яка спонукає людей, особливо молодь, польського походження емігрувати до Польщі, отримувати карту поляка та польське громадянство. За його словами, польські громади в Україні тануть загрозливими темпами.

Також чиновник відзначив як об'єктивний чинник ситуацію із COVID-19 і високу смертність від хвороби в Україні.

Шинковський вель Сенк додав, що всі ці проблеми польське МЗС порушувало на переговорах з українською стороною.

Представник уряду у справах польської діаспори та поляків за кордоном Ян Дзедзічак заявив, що Польща у своїх відносинах з українською меншістю була "жертвою свого успіху" - Польща настільки приваблива для людей польського походження в Україні, що вони переїжджають до Польщі. Зворотною стороною цього явища є те, що нині польська еліта в Україні - це люди із середнім віком від 60 до 70 років.

"Не польський уряд вказуватиме полякові за кордоном, що йому робити. Саме він вирішує, чи хоче він повернутися до своєї матері, на свою батьківщину, чи він хоче створювати польське середовище в Україні", - сказав Дзедзічак.

Своєю чергу МЗС України категорично відкинуло твердження Шинковського вель Сенка про нібито "дискримінацію" поляків в Україні, заявив агентству "Інтерфакс-Україна" речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Використання таких тверджень щодо становища польської спільноти в Україні є щонайменше некоректним. Воно вводить в оману наші суспільства, не відображає реальниого стану дружніх і партнерських відносин України та Польщі", - сказав Ніколенко.

Ніколенко зазначив, що в МЗС здивовані тим, що ця заява пролунала наступного дня після успішного засідання у Варшаві консультаційної комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини у Польщі та польської меншини в Україні. За його словами, комісія підтвердила взаєморозуміння та взаємну відкритість до конструктивного діалогу.

"Закликаємо польську сторону утримуватися від політичних оцінок, які дисонують із реальними намірами та кроками сторін для зміцнення партнерства України та Польщі у різних сферах", - додав він.