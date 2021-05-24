На борту самолета с Протасевичем были сотрудники КГБ - глава Ryanair

По его словам, компания рассматривает инцидент как "поддерживаемый государством угон"

Глава Ryanair Майкл О'Лири полагает, что на борту самолета с Романом Протасевичем были сотрудники белорусского КГБ.

Об этом сообщает Newstalk, информирует Сегодня.ua.

По его словам, компания рассматривает инцидент как "поддерживаемый государством угон".

"Мы полагаем, что в Минске с экстренно севшего рейса сошли также агенты КГБ", - отметил Майкл О'Лири.