На борту самолета с Протасевичем были сотрудники КГБ - глава Ryanair
2021-05-24 11:32
По его словам, компания рассматривает инцидент как "поддерживаемый государством угон"
Глава Ryanair Майкл О'Лири полагает, что на борту самолета с Романом Протасевичем были сотрудники белорусского КГБ.
Об этом сообщает Newstalk, информирует Сегодня.ua.
По его словам, компания рассматривает инцидент как "поддерживаемый государством угон".
"Мы полагаем, что в Минске с экстренно севшего рейса сошли также агенты КГБ", - отметил Майкл О'Лири.