На релігійному фестивалі в Ізраїлі на горі Мерон загинуло 45 людей

Сотні автобусів, розтягнутих на кілометри звивистої дороги, переправляли тисячі прихильників біля гори Мерон на півночі Ізраїлю після того, як 45 людей загинули і близько 150 інших постраждали внаслідок розчарування під час масових єврейських зборів протягом ночі.

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху назвав цей інцидент "величезною катастрофою", тоді як фельдшери описали хаотичні сцени команд, які масово вводили рятували людей, включаючи дітей, що лежать задихаючись на землі.

За даними Інституту судової медицини, встановлено 32 жертви, 22 з яких звільнені для поховання.

Громадяни США були серед загиблих та поранених, заявив у п'ятницю представник Держдепу.

"Ми можемо підтвердити, що серед жертв було кілька громадян США", - заявив прес-секретар, але не надав подробиць про кількість поранених та кількість вбитих.

За матеріалами CNN.