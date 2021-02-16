На Сицилії почалося виверження легендарного вулкану Етна (відео)
Виверження супроводжувалося викидом вулканічного попелу і потоком лави
На східному узбережжі Сицилії почалося виверження легендарного вулкану Етна, який ще називають головним вулканом Європи.
Про це повідомляє агентство ANSA.
Як повідомляється, виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжувалося викидом вулканічного попелу і потоком лави. Підвищення вулканічної активності було зафіксовано Національним інститутом геофізики і вулканології в 16:10 за місцевим часом (17:10 за Києвом).
Через надзвичайну ситуацію міжнародний аеропорт Катанії призупинив свою роботу. Темрява, викликана викидом попелу, не дозволяє гарантувати безпеку польотів.
За матеріалами segodnya.ua