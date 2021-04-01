На заводі в США зіпсували 15 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson

На заводі, що виробляє вакцини проти коронавірусу, в Балтіморі (США), робітники зіпсували близько 15 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson, випадково неправильно змішавши інгредієнти.

Про це повідомляє The New York Times.

Інцидент стався кілька тижнів тому на підприємстві корпорації Emergent BioSolutions - виробничого партнера Johnson & Johnson і AstraZeneca. Через нього регулюючі органи відклали сертифікацію виробничих ліній заводу і були затримані поставки вакцини Johnson & Johnson у США.

Федеральні чиновники пояснили подію людським фактором.

У Johnson & Johnson вже заявили, що цей інцидент не вплине на зобов'язання перед урядом США щодо постачання вакцини, оскільки зараз доставляються і використовуються по всій країні дози, вироблені в Нідерландах.

Водночас за інформацією джерел, подальші своєчасні поставки вакцини Johnson & Johnson під питанням - ці дози повинні були надходити з заводу в Балтіморі, а сертифікація його ліній затягується.

У ВООЗ заявили про високу ефективність вакцини Johnson & Johnson проти нових мутацій коронавірусу. Експерти рекомендують використовувати саме цей препарат у тих країнах, де вони циркулюють. За матеріалами Сьогодні.