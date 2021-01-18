Над Навальним провели суд у відділку поліції, його заарештували на 30 діб (

Російського опозиціонера Олексія Навального, який учора повернувся з кількамісячного лікування у Німеччині після отруєння "Новачком", заарештували на 30 діб через звинувачення у порушенні правил відбування умовного покарання в справі "Ів Роше".

Засідання Хімкінського суду відбувалося просто у відділку, чоловіка нікуди не транспортували. Про це повідомив керівник регіональних штабів Навального Леонід Волков у Twitter.

"Я не розумію, що відбувається. Мене вивели з камери на зустріч з адвокатами. Я прийшов сюди, тут відбувається засідання Хімкінського суду. Називається це все відкрите засідання Хімкінського суду, розглядається питання взяття мене під варту за клопотанням начальника поліції", - заявив сам Навальний.

Під час слухання суддя повідомила, що ухвалить рішення без вивчення матеріалів, бо має сьогодні ще два виклики на засідання. Суддя Морозова оголосила перву на 50 хвилин для того, щоб захист вивчив матеріали справи та поспілкувався з Навальним.

За словами прессекретарки Навального Кіри Ярмиш, на засідання не пускали журналістів, хоч його і назвали відкритим. З представників масової інформації, за її даними, спочатку пустили тільки пропагандистські ресурси "Росія" і Lifenews.

Після перерви журналістів також не пускали. При цьому в поліції рішення провести відкрите засідання у відділку пояснили саме тим, щоб дати журналістам можливість прийти на засідання. Згодом назвали ще одну версію такого формату засідання - відсутність у підсудного нещодавнього тесту на коронавірус.

Навальний є умовно засудженим у так званій справі "Ів Роше". Федеральна служба виконання покарань знала, що чоловік перебуває у Німеччині, але вимагала від нього терміново з'явитися, інакше умовний термін можуть замінити на реальний.

Опозиціонер Олексій Навальний і його брат Олег звинувачувалися в розкраданні понад 26 млн рублів у компанії "Ів Роше Схід" і ще понад чотири мільйони рублів у "багатопрофільній процесинговій компанії". За версією слідства, вони створили підставну компанію "Главподписка", яка надавала послуги з доставки поштових відправлень за завищеними цінами. Навальний провину не визнавав і стверджував, що діяв у межах закону.

Олексію дали 3,5 роки умовного покарання, його брату - такий самий термін, але в колонії.

Навального вчора затримали зразу після прильоту з Німеччини. Він провів ніч у поліцейському відділку, адвокатів до нього не пустили. Також затримали 68 людей, які зустрічали опозиціонера чи проводили заходи на його підтримку.

Навальний за кілька днів анонсував своє повернення. Тим часом в Росії повідомили, що він порушив умови умовного засудження.

"Якщо умовно засуджений протягом іспитового строку систематично не виконував покладені на нього судом обов'язки або сховався від контролю, начальник кримінально-виконавчої інспекції направляє до суду подання про скасування умовного засудження і виконанні покарання, призначеного вироком суду. Принцип невідворотності відповідальності і неухильного дотримання вимог законів однаково рівні для всіх без винятку громадян Російської Федерації".

Після отруєння Уряд ФРН повідомив, що три незалежні лабораторії з Німеччини, Франції та Швеції виявили в організмі Навального сліди бойової отрути "Новачок". Російські лікарі версію з отруєнням опозиціонера виключали, а в Кремлі звинувачення про причетність Москви до отруєння спростували.

Євросоюз запровадив санкції проти Росії. Під обмеження потрапили шість осіб, зокрема директор ФСБ Олександр Бортніков і перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко. Фігурантам списку заборонений в'їзд до Євросоюзу, їхні активи і кошти в ЄС заморожуються. Росія у відповідь на "санкції Навального" впровадила дзеркальні заходи щодо Німеччини й Франції. За матеріалами LB.ua