Нарешті. У Суецькому каналі зняли з мілини контейнеровоз Ever Given

2021-03-29 10:24

Гігантський контейнеровоз Ever Given, що був заблокований у Суецькому каналі, вдалося зсунути з мілини вранці у понеділок, 29 березня. Судно завдовжки 400 метрів знову спроможне плисти.

Про це повідомляє транспортна компанія Inchcape в Twitter.

Поки невідомо, як скоро канал буде відкритий для руху суден.

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuY YiRRi - Inchcape Shipping (@Inchcape_SS) March 29, 2021

Судно під прапором Панами Ever Given зійшло зі свого курсу в односмуговому відрізку Суецького каналу під час піщаної бурі і заблокувало прохід по ньому. Спеціальні буксирувальні судна днями працювали цілодобово, щоб звільнити контейнеровоз. Його блокування вже призвело до порушення ланцюгів поставок у світі, оскільки Суецький канал, який з'єднує Середземне море з Червоним морем, забезпечує найкоротший шлях судноплавства між Азією та Європою.

За даними глави державного управління Суецького каналу (SCA), блокування коштувало оператору каналу від 13 до 14 мільйонів доларів на день.

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