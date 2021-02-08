Наступник Меркель оцінив шанси України стати членом ЄС

Новий лідер Християнсько-демократичного союзу Німеччини Армін Лашет, якого вважають ймовірним наступником Ангели Меркель на посаді канцлера ФРН, підтримав ідею розширення Євросоюзу та надання Україні європейської перспективи.

Про це він заявив в інтерв'ю одному із німецьких видань, повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

За словами Лашета, питання про вступ України до ЄС наразі не стоїть, але воно обов'язково постане у майбутньому.

"Ми повинні підтримати Україну на її важкому шляху і при цьому також відкрити європейську перспективу, - додав лідер християнських демократів.

Нагадаємо, Арміна Лашет обрали новим лідером ХДС Німеччини наприкінці січня 2021 року. Лашет, який нині є прем'єр-міністром німецької федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія, набрав більш ніж 83% голосів однопартійців. За матеріалами "Слово і діло"