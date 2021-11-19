НАТО має посилювати стратегію двох напрямів щодо Росії - Вершбоу

Північноатлантичний альянс потребує більш сильної стратегії щодо Росії, яка включає також активізацію підтримки України.

Таку думку висловив колишній заступник генерального секретаря НАТО, експосол США в Росії Олександр Вершбоу під час дискусії в межах форуму NATO Talk-2021 у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я не говорю, що ми потребуємо чергового перевантаження, навпаки, щоби вийти з глухого кута та не дати реалізуватися планам Путіна, НАТО потребує набагато сильнішої версії стратегії двох напрямів (стримування та діалогу - ред.)", - сказав дипломат.

Він пропонує, з одного боку, підвищити ставки за деструктивну діяльність Москви; сильніше відбивати кібер- і дезінформаційні атаки, посилити тиск, аби змусити Росію припинити "зусилля з упокорення сусідів". Це, за словами Вершбоу, має включати екіпірування та тренування українських військових, а також посилення санкцій, "якщо Москва не погодиться на справедливе політичне врегулювання на Донбасі".

Водночас переконаний експерт, НАТО має знайти способи відновити змістовний діалог з Москвою у сферах, які досі становлять спільний інтерес, зокрема щодо ядерного роззброєння, заходів зменшення ризику військових інцидентів тощо.

На думку Вершбоу, Альянс має протистояти російській агресії більш злагоджено та міцно триматися своїх принципів, аж поки Росія не буде знову готова дотримуватися правил, прописаних в Гельсінських угодах та Акті НАТО- Росія.

За його словами, союзники потребують набагато динамічнішого підходу до Росії. З 2014 року, з моменту вторгнення РФ в Україну, НАТО досить добре дає раду щодо стримування, але після припинення business-as-usual з Москвою політика НАТО щодо Росії стала статичною, перетворилась на політику реагування. Натомість у РФ не прагнуть стабільних і передбачуваних відносин, і далі намагаються нав'язати Європі ситуацію, коли діють сфери впливу, блокуючи своїм сусідам шлях до євроатлантичної інтеграції, переконаний Вершбоу.

Він нагадав, що останніми тижнями Росія застосовувала гібридну зброю проти Заходу на багатьох фронтах: накопичуючи війська уздовж українського кордону, підтримуючи використання мігрантів як зброю в Білорусі, маніпулюючи постачання газу з метою змусити Німеччину та ЄС сертифікувати "Північний потік - 2".

"Неспроможність НАТО стримати агресивну поведінку Росії не лише підриває європейську безпеку, а й ставить під загрозу майбутнє ліберального світового порядку", - заявив Вершбоу, підкресливши, що Росія залишається найбільш прямою та безпосередньою загрозою для спільної безпеки.

Форум NATO-Talk проводиться у Берліні щороку під егідою Німецької атлантичної асоціації та Федеральної академії безпеки. Гостем цьогорічної конференції був генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.