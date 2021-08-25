НАТО направляє до Литви групу з протидії гібридним операціям

Північноатлантична рада, вищий Головний політичний орган НАТО, одноголосно постановила доправити до Литви за офіційним проханням країни групу з протидії гібридним операціям.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

«Експерти НАТО проаналізують можливі сценарії гібридної кампанії, поточні та потенційні ризики і внесуть пропозиції щодо стратегічної комунікації та готовності до можливих інцидентів», - йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Арвідас Анушаускас повідомив, що група підтримки для боротьби з гібридними загрозами прибуде до Литви на початку вересня. За його словами, таке рішення НАТО свідчить про те, що союзники відповідально оцінюють геополітичний контекст Литви і готові до будь-яких можливих інцидентів.

«Ми стикаємося з гібридною агресією режиму Лукашенка проти Литви. Прихід групи НАТО важливий не тільки для вирішення проблем, спричинених гібридною агресією - це ще раз доводить недружньому іноземному сусідові, що ми не самотні в цій боротьбі, у нас є союзники, з якими ми тісно працюємо і в кризових ситуаціях. Ми можемо розраховувати на їхню сильну підтримку», - заявив Анушаускас.

Раніше, в понеділок, президент Литви Гітанас Науседа в розмові з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом попросив розмістити в Литві групу підтримки для боротьби з гібридними загрозами. Він також зазначив, що майбутні спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід" можуть спричинити посилення напруженості в регіоні.

Гібридну агресію проти Литви здійснює режим Лукашенка. У цьому році понад 4 тис. мігрантів з різних країн, перш за все Іраку, незаконно в'їхали до країни через кордон з Білоруссю.

Групу НАТО з протидії гібридним загрозам було створено 2018 року за рішенням керівників Північноатлантичного альянсу. За запитом країн експерти НАТО можуть допомогти протистояти гібридним загрозам у сферах кібербезпеки, енергетичної безпеки, боротьби з тероризмом, цивільної оборони та стратегічних комунікацій.