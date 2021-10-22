НАТО поважає рішення Франції не брати участь у Групі ядерного планування – Столтенберг

Союзники по Альянсу поважають рішення Франції не брати участь у роботі Групи ядерного планування НАТО, а також той шлях, яким Франція робить свій внесок у політику Альянсу із ядерного стримування.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференція за підсумками другого дня зустрічі на рівні міністрів оборони країн НАТО заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Група ядерного планування залишається важливою (для НАТО – ред.). Це було рішенням Франції – не брати цьому участі, і цьому рішенню вже багато років. Нічого не змінилося. Ми маємо три ядерні сили в НАТО – США, Велику Британію і Францію. Дві з цих держав є частиною Групи ядерного планування, разом із іншими союзниками. Це було рішення Франції – бути поза цим, і ми його повністю поважаємо. Тож нічого не змінилося останнім часом у цьому статусі, та в тому, яким чином Франція робить внесок у політику Альянсу з ядерного стримування», - сказав Столтенберг, відповідаючи на запитання журналістів.

Він повідомив, що сьогодні, у другий день зустрічі в Брюсселі, міністри оборони країн НАТО провели засідання в форматі Групи ядерного планування.

«Наше середовище з безпеки продовжує ускладнюватися, тож такі консультації є важливими, щоб переконатися, що НАТО залишається надійним ядерним Альянсом, поки існує ядерна зброя, щоб зберегти мир, запобігти спробам примусу та стримувати агресію», - наголосив Генеральний секретар Альянсу.

Раніше Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс не буде дзеркально відповідати на дії Росії, яка розгорнула в Європі нові ракетні системи, та не розміщуватиме в Європі нову ядерну зброю наземного базування. Натомість Альянс має намір потужно відповісти на цей виклик комплексом військових та політичних заходів, включаючи підвищення готовності та спроможностей власних звичайних сил, гарантування безпечності та захисту засобів ядерного стримування та посилення міжнародних зусиль у сферах контролю над озброєнням, роззброєнням та нерозповсюдженням ядерної зброї.