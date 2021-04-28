НАТО продовжує вимагати від Росії зупинити військове нарощування сил – Столтенберг

НАТО продовжує вимагати від Росії зупинити військове нарощування на кордонах України та долучитися до політичного процесу з вирішення конфлікту.

Про це сьогодні під час брифінгу за підсумками переговорів з прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

“В тому, що стосується України, – ми бачили, що відбулося певне зниження напруги, і ми це вітаємо. Водночас ми проводимо дуже уважний моніторинг ситуації і розвитку подій. Ми очікуємо, що Росія завершить всі військові нарощування в Україні та навколо неї. Ми також очікуємо, що Росія долучиться, за доброї волі, до політичного процесу, тому що лише через переговори та через політичний процес ми можемо знайти політичне довготривале рішення”, – сказав керівник Альянсу.

“Я говорив із Президентом Зеленським нещодавно. Ми також мали (візит – ред.) міністра закордонних справ Кулеби, який був у НАТО та проінформував Північноатлантичну Раду. Союзники по НАТО підтвердили потужну політичну підтримку і практичну підтримку Україні. Вони будуть продовжувати допомагати Україні в імплементації реформ, у модернізації інституцій з безпеки й оборони. Союзники по НАТО також надають всю (необхідну – ред.) практичну підтримку та тренування для України”, – додав генсек НАТО.

Він зауважив, що союзники по Альянсу дуже занепокоєні тим, що відбувалося навколо України протягом кількох минулих тижнів. Ці події, за його словами, відображають агресивний курс Росії, який спостерігається вже багато років. Росія продовжує виявляти неповагу до територіальної цілісності України та порушувати її суверенітет, намагається обмежити доступ до частини Чорного Моря та Керченської протоки.

За словами Столтенберга, НАТО зберігає потужну солідарність з Україною. Союзники глибоко занепокоєні російськими дестабілізуючими діями як в Україні, так і в усьому Євроатлантичному просторі, включаючи територію країн НАТО.

“Ми стоїмо у повній солідарності з Чеською Республікою після фатального вибуху на сховищі боєприпасів”, – додав керівник Альянсу.

Влада США заперечує, що Росія пішла на відведення військ в окупованому Криму і на кордоні з Україною після нарощування військової присутності.

Попри заяви щодо відведення військ від кордонів України Москва залишила у Чорному морі два великих десантних кораблі Північного флоту “Олександр Отраковський” і “Кондопога”.

Крім того, попри заяви про відведення військ від кордонів України, за даними розвідки окупанти на Донбасі посилюють передові позиції снайперами та артилерією.

Натомість у МЗС України коментуючи заяву щодо відведення військ РФ заявили, що це спиняє ні ескалацію, ні конфлікт в цілому.

Зокрема, російський політик Марк Фейгін в ефірі “Прямого” заявив, що Володимир Путін дійсно готував до війни з Україною. Як пояснив Фейгін, Москва відмовилась від подальшої ескалації конфлікту, бо у Кремлі злякалися військової підтримки міжнародних партнерів України. За матеріалами Прямий канал.