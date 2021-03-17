НАТО: Україна є "одним із найбільш постраждалих партнерів Альянсу"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оприлюднив звіт роботи Альянсу за 2020 рік, де, серед іншого, йдеться про співпрацю з Україною.

У документі мовиться, що Україна є "одним із найбільш постраждалих партнерів НАТО, пише Голос Америки.

"Впродовж 2020 року Альянс залишався непохитним у підтримці українського суверенітету та територіальної цілісності", - мовиться у звіті НАТО.

"Союзники НАТО також залишаються відданими підтримці можливого членства в Альянсі Грузії та України, відповідно до рішення Бухарестського саміту від 2008 року та наступних самітів", - зауважують автори звіту.

Загалом, у документі йдеться, що НАТО торік інвестувало в 16 різних програм в рамках Комплексного пакету допомоги Україні.

"У 2020 році, незважаючи на пандемію COVID-19, в рамках Програми професійного розвитку Україна-НАТО відбулись тренінги для сотень українських фахівців, які працюють в уряді у сфері євроатлантичної інтеграції", - прозвітував генсек НАТО.

Серед іншого, НАТО в Україні інвестувало торік у тренування військових, підтримку реформ оборонного та безпекового секторів, у допомогу українцям під час розробки стратегії національної безпеки, законодавства щодо розвідувальної діяльності, а також у створення та розвиток нового Міністерства з питань ветеранів.

У документі також йдеться, що Комплексний пакет допомоги Україні, затверджений ще у 2016 році, наразі перебуває у процесі перегляду. До кінця 2021 року його можуть змінити, адаптувавши до нових обставин в Україні.

"У регіоні Чорного моря союзники виділили свої війська та обладнання для підтримки військової присутності на землі, в морі та в повітрі", - звітує генсек НАТО.