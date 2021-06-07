НАТО захистить союзників від загроз із боку Мінська та Москви - Столтенберг

Північноатлантичний альянс готовий у разі потреби захистити союзників від будь-яких загроз, що виходять із боку Мінська та Москви.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у коментарі німецькому виданню Welt am Sonntag.

"НАТО є оборонним альянсом. Я б не хотів забагато спекулювати. Але ми пильні і дуже уважно стежимо за тим, що відбувається у Білорусі. І ми, звичайно, готові при надзвичайній ситуації захищати та відстоювати кожного із союзників від будь-якої загрози, що виходить із боку Мінська чи Москви", - заявив Столтенберг.

За його словами, Білорусь стає "все більш і більш залежною" від Росії, і це непокоїть союзників. "Союзники серйозно стурбовані тіснішою співпрацею між Москвою та Мінськом в останні місяці. З минулого ми вже знаємо, що Росія сильно порушила територіальну цілісність таких держав, як Україна, Грузія та Молдова", - сказав Столтенберг.

Раніше В НАТО застерегли президента Росії Володимира Путіна і самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка від дестабілізації на східному фланзі.

За матеріалами Gazeta UA