НАТО залишається солідарним з Україною та підтримує реформи, які наближають її до Альянсу - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс залишатиметься солідарним з Україною та Грузією та підтримуватиме реформи, які наближають ці країни до Північноатлантичного Альянсу. Про це він заявив під час прес-конференції по закінченню зустрічі голів країн-членів НАТО в понеділок в Брюсселі. Він також зауважив, що відносини з Москвою зараз на найнижчому з часів Холодної війни рівні, разом з тим він висловив готовність до діалогу з Москвою у певних стратегічних питаннях:

Ми залишаємось солідарними з нашими цінними партнерами Україною та Грузією та ми продовжуватимемо підтримувати їх у проведенні реформ, які наближають їх до НАТО

Генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг

У час глобальної конкуренції Європа та Північна Америка повинні міцно стояти разом в НАТО, щоб захистити наші цінності та наші інтереси. Особливо у той час, коли авторитарні режими як Росія та Китай кидають виклик базованому на міжнародних нормах міжнародному правопорядку. Союзники привітали сьогодні консультації з президентом Байденом напередодні його зустрічі з президентом Путіним в Женеві. Наші відносини з Росією на найнижчому з часів Холодної війни рівні. Агресивні дії Москви мають вплив на нашу безпеку. НАТО залишається відданим нашому двоколійному підходу – захисту та діалогу. Ми підтримуватиме міцність нашої оборони, залишаючись готовими до діалогу, щоб чітко донести нашу позицію, уникнути непорозуміння та запобігти ескалації. Ми повністю підтримуємо рішення продовжити Угоду СНО-3 та ми вітаємо майбутні переговори щодо контролю за озброєннями. Ми залишаємось солідарними з нашими цінними партнерами Україною та Грузією та ми продовжуватимемо підтримувати їх у проведенні реформ, які наближають їх до НАТО».

Учасники саміту також обговорили питання Китаю. За словами Генсека, Альянс визнає можливості співпрацювати з Китаєм у таких питаннях, як контроль за озброєннями та кліматичні зміни. Разом з тим, Столтенберг зауважив, що зростаючий вплив Китаю та його зовнішня політика представляють виклики безпеці Альянсу.

«Китай швидко збільшує свій ядерний арсенал з більшою кількістю боєголовок та великою кількістю високотехнологічних систем запуску. Китай непрозоро проводить модернізацію свого війська. Він співпрацює у військовій галузі з Росією, в тому числі проводячи навчання», - сказав на прес-конференції Столтенберг.

Генсек також оголосив, що учасники саміту затвердили всім ключових напрямків майбутньої співпраці. В першу чергу члени Альянсу домовились посилити роль НАТО у якості трансатлантичного форму для консультацій та спільних дій по всіх напрямках, які мають відношення до безпеки. Учасники саміту також домовились посилити механізм стримування, стійкість громадянських суспільств, покращити технологічну складову Альянсу, посилити роботу у напрямку зміцнення міжнародного правопорядку.

Ми значною мірою збільшимо тренування та будування потужностей для партнерів – від України до Грузії, від Іраку до Йорданії

Генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг

Також Генсек окремо зазначив про рішення Альянсу значно збільшити тренування та будування потужностей країн-партнерів НАТО – «від України до Грузії, від Іраку до Йорданії».

За матеріалами ukrainian.voanews.com/