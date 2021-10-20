Навальний отримав премію Сахарова.

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який наразі перебуває у в'язниці, отримав головну премію Євросоюзу у сфері прав людини. Європарламент присудив Навальному премію імені Сахарова "За свободу думки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Європарламенту.

Кандидатура Навального була запропонована Європейською народною партією, яка є найбільшою фракцією в Європарламенті. Депутати ЄНП назвали російського опозиціонера "головним політичним опонентом" президента Росії Володимира Путіна. Що таке премія Сахарова

Премію Сахарова затвердив Європарламент у 1988 році. Її вручають людям, які зробили виключний внесок у боротьбу за права людини по всій Землі. Премія була названа в честь радянського правозахисника та дисидента Андрія Сахарова.

Розмір премії, яку присуджує Європарламент, становить 50 000 євро.

Минулого року премію Сахарова присудили представникам білоруської опозиції.