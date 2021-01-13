Російський опозиціонер Олексій Навальний повертається до Росії після лікування на території Німеччини. Він повертається через кілька місяців після отруєння.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Питання "повертатися чи ні" переді мною ніколи не стояло. Просто тому, що я не виїжджав. Я опинився в Німеччині, приїхавши до неї у реанімаційній коробці, з однієї причини: мене намагалися вбити.⠀

Я вижив. І зараз Путін, який віддав наказ про моє вбивство, верещить на весь свій бункер і велить своїм слугам зробити все, щоб я не повернувся. Слуги діють як зазвичай: фабрикують нові кримінальні справи проти мене. Але що вони там роблять мені не дуже цікаво. Росія - моя країна, Москва - моє місто, я по нім сумую.

Тому сьогодні вранці я зайшов на сайт компанії "Победа" і купив квитки. 17 січня, в неділю, я повернуся додому рейсом "Победы". Зустрічайте", - заявив Навальний.

За матеріалами РБК-Україна.