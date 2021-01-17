Навального затримали в аеропорту

Російського опозиціонера Олексія Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на "Настоящее время" та на прессекретаря Навального Кіру Ярмиш. При проходженні паспортного контролю до Навальному підійшли правоохоронці і попросили пройти у відділення поліції.

При проходженні паспортного контролю до Навальному підійшли правоохоронці і попросили пройти у відділення поліції.

При цьому вони відмовилися пропустити з ним адвоката Ольгу Михайлову, яка прилетіла разом з ним.

Як повідомила прессекретар Навального Кіра Ярмиш, поки невідомо, в якому статусі перебуває політик і куди його повели.

Нагадаємо, о 19:12 за київським часом літак авіакомпанії "Победа" рейсу 936 з Берліна з російським опозиціонером Олексієм Навальним приземлився в московському аеропорту "Шереметьєво", а не у "Внуково", як планувалося раніше. За матеріалами РБК-Україна.