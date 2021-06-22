Не всі вакцини однаково справляються з дельта-штамом коронавірусу - ВООЗ

Дельта-варіант COVID-19 на сьогодні вже виявлено в 92 країнах, а вакцини залишаються ефективною протидією цьому штаму лише за умови повного завершення курсу вакцинації.

Як передає Укрінформ, про це повідомила на брифінгу ВООЗ експерт Марія ван Керкхове.

"Індійський штам викликає особливу стурбованість, оскільки більш заразний і швидко поширюється світом. Попередні дослідження також свідчать, що зараження цим варіантом збільшує ризик госпіталізації", - наголосила Керкхове. Водночас доказів того, що новий штам смертельніший, немає.

"Ми знаємо, що в одному дослідженні нещодавно з'явилося припущення про підвищений ризик госпіталізації, але це попередня робота, яка проводиться в одній країні і вимагає подальшого вивчення, щоб краще зрозуміти наслідки і серйозність", - розповіла експерт.

Існуючі щеплення від COVID-19, як і раніше, ефективні і можуть захистити і від хвороби, викликаної новим варіантом коронавірусу, хоча не всі з них однаково справляються з ним, зауважила експерт. "Деякі вакцини менш ефективні проти варіанту "Дельта", проте в будь-якому випадку допомагають запобігти важкому протіканню захворювання і смертності", - підкреслила Керкхове.

Як повідомлялося, варіант коронавірусу, який отримав найменування "Дельта", виявили в Індії торік у жовтні. Відтоді він поширився по всьому світу, його виявляють і в Україні.

Загалом із початку пандемії у світі виявлено 179,5 мільйона випадків COVID- 19.