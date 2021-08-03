Нелегалів до кордону Литви супроводжують білоруські прикордонники, - Frontex

Європейське агентство охорони кордонів та берегової лінії Frontex, які допомагають литовським прикордонникам, при патрулюванні кордону в Шальчінінкскому районі зафіксували групу нелегалів. Їх супроводжував відомчий автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Зазначено, що транспортні засоби такого типу використовують білоруські прикордонники.

Після чого, в Білорусь повернули кілька груп мігрантів, литовським прикордонникам допомагали співробітники військової поліції і кінологи з собаками.

Вказано, що у цьому році з боку Білорусі кордон Литви перейшли понад 4 тисячі мігрантів.

МВС Литви заявило, що служби, які відповідають за охорону держкордону, повинні вжити всіх необхідних заходів, які прописані в законі для охорони кордону та зробити все, щоб її в недозволених місцях не могли перетнути нелегали.

У відомств додають, що нелегалам повинні вказати місця, де вони на законних підставах можуть подати прохання про притулок.

Нагадаємо, нещодавно на територію Литви через білоруський кордон вдерлася рекордна кількість нелегальних мігрантів.

Додамо, що у наметовому таборі на кордоні Литви і Білорусі мігранти влаштували безлади через погане утримання.