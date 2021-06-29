Нідерланди звинуватили РФ в атаках на свій фрегат біля Криму

Російські військові винищувачі минулого тижня здійснювали вдавані атаки на нідерландський фрегат Zr.Ms. Evertsen. Інцидент стався в Чорному морі на південний схід від окупованого Криму.

Про це йдеться в заяві Міноборони Нідерландів.

Повідомляється, що російські винищувачі 24 червня "неодноразово турбували" фрегат протягом п'яти годин.

"Вони пролетіли небезпечно низько і близько, виконуючи вдавані атаки. Винищувачі були озброєні бомбами і ракетами класу "повітря-земля", призначеними для ураження цілі з повітря. Після кількох годин залякування сталися перебої з електронним обладнанням Zr.Ms. Evertsen", - йдеться в заяві.

Міноборони Нідерландів зазначає, що дії Росії порушили право на вільне користування морем і йшли врозріз з домовленостями, які викладені в договорі INCSEA.

Як заявив капітан судна Джордж Пастур, фрегат йшов у міжнародних водах і для російської агресії не було причин. За словами міністра оборони Анк Бійлевельд-Схоутен, судно мало повне право проходити в цьому районі. Вона додала, що Нідерланди готують офіційне звернення до Росії з цього приводу.

Зазначимо, Zr.Ms. Evertsen входить в британську ударну групу і патрулює Чорне море разом з британським HMS Defender. Кораблі беруть участь у навчаннях "Сі Бриз".

Нагадаємо, минулого тижня Росія заявила, що відкрила попереджувальний вогонь, коли Defender проходив біля окупованого Криму. Але Лондон заперечує цю заяву.

А днями стався скандал через те, що секретні документи про прохід британського корабля біля окупованого Криму знайшли на вулиці.

За матеріалами РБК-Україна.