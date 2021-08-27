Німеччина евакуювала з Афганістану понад 5,3 тисячі осіб - Бундесвер

Німеччина евакуювала з Афганістану понад 5,3 тисячі осіб, з яких близько 500 громадян ФРН та понад 4000 афганців.

Про це повідомила міністр оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Каренбауер у Ташкенті після закінчення евакуаційної місії Бундесверу в Афганістані, передає Укрінформ із посиланням на DW.

За словами міністра, німецькі військові евакуювали з Афганістану 5347 осіб щонайменше з 45 країн.

"Операція з евакуації в Кабулі була надзвичайно небезпечною. Бундесвер доставив якомога більше людей у безпеку за найскладніших обставин на місцях", - наголосила урядовець.

Зазначається, що на цей час усі німецькі представники та військові залишили Афганістан. Після зупинки в Ташкенті, який слугував як логістичний центр німецьких військових під час евакуаційної місії, транспортні літаки Бундесверу повернуться на батьківщину 27 серпня.

Як повідомлялося, що операція Німеччини з евакуації людей з Афганістану тривала 11 днів. 26 серпня біля воріт аеропорту Кабула стався подвійний теракт, в якому загинули щонайменше 13 американських солдат та десятки афганців. Загальна кількість жертв сягнула 170 - ти. Відповідальність за організацію терактів взяло на себе угруповання "Ісламська держава" (ІД).

Президент США Джо Байден, заявив, що американським військовим вдалося вивезти з Афганістану понад 100 тисяч людей, серед яких американці, афганці та громадяни інших країн. Байден також наголосив, що відповідальні за напад у Кабулі будуть знайдені й покарані.