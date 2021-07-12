Німеччина надасть Україні 1,5 млн доз вакцини проти коронавірусу - Меркель

Уряд Німеччини обіцяє надати Україні 1,5 млн доз вакцини проти коронавірусу. У Берліні вважають це важливим кроком.

Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні 12 липня.

"Ми у дружних відносинах з Україною, і хочемо разом подолати виклики. І я рада, що й у боротьбі з пандемією коронавірусу ми можемо сьогодні обіцяти Україні, що їй буде передано 1,5 млн доз вакцини. Це дуже важливий крок", - сказала Меркель під час спільного брифінгу із Зеленським.

Водночас вона не уточнила, коли саме та яку вакцину поставлять в Україну.

Зазначимо, що Німеччина використовує зареєстровані регулятором ЄС (EMA) препарати - Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna і Johnson & Johnson. Наразі в країні повністю вакцинували уже понад 42% населення.

Зазначимо, що 11-12 липня президент України Володимир Зеленський перебуває із робочим візитом у Німеччині. Після брифінгу із Меркель запланована спільна вечеря.

В Офісі президента казали, що Зеленський привіз на перемовини "вагомі аргументи проти будівництва трубопроводу "Північний потік-2"".

Зеленський зустрівся також з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром. В ОП кажуть, що вони обговорили ситуацію з пандемією коронавірусу, перебіг вакцинації в Німеччині та Україні та реформи.

Вакцинація в Україні

Вона триває з 24 лютого. Щеплення роблять такими препаратами:

CoviShield (та сама вакцина Oxford/AstraZeneca, яку виготовляють в Індії) — Україна отримала 500 тисяч доз;

AstraZeneca, яку виготовляють у Південній Кореї — Україна отримала 367 200 доз;

AstraZeneca, яку виготовляють в Італії, — Україна отримала 705 600 доз;

CoronaVac — Україна отримала 1,9 мільйона доз;

Pfizer — Україна отримала 1 131 390 доз у межах COVAX та 367 370 доз у межах прямого контракту.

Згідно з Національним планом вакцинації проти коронавірусу, з травня в Україні мають робити щонайменше по 5,6 млн щеплень щомісяця. Для цього щодня потрібно вакцинувати приблизно 182 тисячі людей.

Водночас поки що таких темпів досягнути не вдалося. Так, у травні загалом зробили 425 тисяч щеплень, а в червні — 1 млн 552 тисячі.

За матеріалами Громадське телебачення.