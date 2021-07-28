Німеччина підтвердила готовність провести консультації по "Північному потоку-2" на вимогу України

Німецька сторона готова провести консультації щодо будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Консультації ініціювала Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ОП.

Зазначається, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів переговори з уповноваженим з питань Східної Європи МЗС Німеччина Маттіасом Люттенбергом.

Жовква поінформував Люттенберга про позицію України щодо реалізації проєкту "Північний потік-2", наголосивши на пов'язаних з ним гострих безпекових загрозах як для нашої держави, так і для всієї Європи.

"Зі свого боку уповноважений МЗС ФРН повідомив про готовність німецької сторони до проведення консультацій щодо "Північного потоку-2", які ініціювала наша держава", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ініціювала консультації з Єврокомісією та Німеччиною по "Північному потоку-2". За його словами, консультації повинні проводитися з метою забезпечення дотримання принципів справедливості і безпеки в рамках розвитку енергопроєктів.

Міністр підкреслив, що головною претензією є те, що угода Сполучених Штатів і Німеччини не вирішує питання безпеки України, яка страждає від запуску "Північного потоку-2".