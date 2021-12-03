Німеччина посилила COVID-обмеження для невакцинованих
2021-12-03 09:20
Німеччина посилила COVID-обмеження для невакцинованих. Через зростання випадків COVID-19 їм заборонили вхід в магазини, кафе і кінотеатри.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
У магазини, які не продають товари першої необхідності, пускатимуть тільки щеплених і тих, хто перехворіли коронавірусом.
Невакцинованим громадянам також заборонений вхід в кафе, ресторани, кінотеатри, театри та інші місця дозвілля.
Ці правила вже діяли в деяких землях країни, тепер вони вводяться на всій території Німеччини.