Німеччина прийме заходи проти "Північного потоку-2" у разі вторгнення РФ в Україну, - Держдеп

Влада Німеччини готова вжити заходи проти "Північного потоку-2", якщо Російська Федерація вдасться до повномасштабної війни проти України. Сполучені Штати Америки також не залишаться осторонь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника держсекретаря США з політичних справ Вікторії Нуланд.

За словами Нуланд, Німеччина й США готові до серйозних заходів проти трубопроводу у разі загострення ситуації навколо України.

"Я вважаю, що вони (уряд Німеччини -ред.) готові", - заявила заступник держсекретаря США політичних справ.

Водночас Білий дім вже почав "інтенсивні консультації" з новим урядом Німеччини.

Палата представників США виключила з оборонного бюджету санкції проти "Північного потоку-2".

Також у Штатах заявили про намір вимагати зупинки роботи трубопроводу у разі повномасштабного вторгнення в Україну з боку Росії.

Тим часом у ЗСУ готові до усіх варіантів розвитку сценарію.